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8:38, 23 октября 2019 61
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Туман в Рязанской области сохранится в первой половине дня

Туман в Рязанской области сохранится в первой половине дня

Утром и в первой половине дня в среду, 23 октября, в Рязанской области ожидается туман с видимостью до 200-500 метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Рязанцев призвали быть внимательнее на дорогах.

В МЧС напомнили номера телефонов для вызова спасателей: с мобильного телефона — 101, 112 (единая дежурно-диспетчерская служба).

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.


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