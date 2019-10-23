Туман в Рязанской области сохранится в первой половине дня

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Утром и в первой половине дня в среду, 23 октября, в Рязанской области ожидается туман с видимостью до 200-500 метров. Об этом сообщила
Рязанцев призвали быть внимательнее на дорогах.
В МЧС напомнили номера телефонов для вызова спасателей: с мобильного телефона — 101, 112 (единая дежурно-диспетчерская служба).
Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области —
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.