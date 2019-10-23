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8:27, 23 октября 2019 162
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Рязанские ученые запатентовали методику долговечного и нетравматичного лифтинга лба

Рязанские ученые запатентовали методику долговечного и нетравматичного лифтинга лба

Хирурги Рязанского медицинского университета запатентовали способ лифтинга лба с применением рассасывающейся коллагеновой губки. Методику уже применяют в ОКБ, также новым способом заинтересовались в Италии, Мальте, Мексике, Ливане и Таиланде, передает ТАСС.

Как отметил доцент кафедры хирургии факультета дополнительного профессионального образования, главный пластический хирург Рязанской области Владислав Иванов, при методике вместо больших разрезов делается всего три прокола в волосистой части головы.

«Второй момент — для фиксации мышцы мы не вкручиваем в голову медицинские винты и не используем инородные материалы, как это делается при аналогичных операциях, а рассекаем мышцу так, что фактически у нас затылочная мышца начинает тянуть весь лоб назад, поднимая мышцы лба, и фиксируем их при помощи рассасывающейся коллагеновой губки», — рассказал Иванов.

Он добавил, что этим способом «достигается физиологичность, а также сохраняется индивидуальная мимика».

По словам специалиста, коллагеновая губка покрыта с одной стороны белком фибриногеном и препаратом для свертываемости крови тромбином, образующими естественный биологический клей.

Иванов отметил, что действие такого лифтинга увеличивается до двух раз, в то время как обычно эффект длится четыре-пять лет.

«Кроме того, используемая коллагеновая губка обладает кровоостанавливающим действием, профилактируя образование скоплений серозной жидкости и гематом, часто возникающих в раннем послеоперационном периоде», — добавил собеседник.


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