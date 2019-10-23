Рязанец обокрал аптечную базу

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Фото: Pixabay.com
Житель Спасского района обокрал аптечную базу. Об этом
Мужчина забрался на огороженную территорию и украл товар на сумму более 60 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК («Кража»). Его признали виновным и приговорили к сотне часов обязательных работ.
Приговор в силу не вступил.
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