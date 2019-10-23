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14:42, 23 октября 2019 130
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Рязанцев предупредили о мошенниках, представляющихся налоговиками

Рязанцев предупредили о мошенниках, представляющихся налоговиками

В Рязанской области зафиксировали случаи мошенничества со стороны лиц, которые представляются работниками налоговых органов. Об этом сообщается в пресс-релизе УФНС по Рязанской области.

Мошенники звонят в организации, представляются должностными лицами налоговых органов и требуют перечислить деньги на карту, чтобы избежать налоговых проверок или якобы погасить задолженность по налогам.

Рязанцев попросили сообщать о подобных случаях в УФНС по Рязанской области по телефонам: 8 (4912) 24-26-78, 26-29-86.

Получить необходимую консультацию, в том числе по налоговой задолженности, можно по телефону контакт-центра 8-800-222-22-22.


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