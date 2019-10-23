Рязанцев предупредили о мошенниках, представляющихся налоговиками

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В Рязанской области зафиксировали случаи мошенничества со стороны лиц, которые представляются работниками налоговых органов. Об этом сообщается в пресс-релизе УФНС по Рязанской области.
Мошенники звонят в организации, представляются должностными лицами налоговых органов и требуют перечислить деньги на карту, чтобы избежать налоговых проверок или якобы погасить задолженность по налогам.
Рязанцев попросили сообщать о подобных случаях в УФНС по Рязанской области по телефонам:
Получить необходимую консультацию, в том числе по налоговой задолженности, можно по телефону контакт-центра 8-800-222-22-22.
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