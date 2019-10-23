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С 1 октября работникам Рязанского приборного завода повысили зарплату. Ее рост составил 10%, сообщил RZN.info собственный источник.
Так, на сегодняшний день размер средней зарплаты на заводе — 40 тысяч рублей. Отметим, что в 2015 году этот показатель равнялся 29 тысячам, с того времени он вырос более чем на 30%.
Ранее региональное минэкономразвития сообщало, что из-за уменьшения объемов заказов в 2018 году на предприятии наблюдалось снижение среднего заработка примерно на 10-12%, до 35 тысяч рублей. Однако по информации источника редакции, недавно завод получил несколько крупных и долгосрочных заказов.
Также известно, что у руководства предприятия зарплата не изменится.
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