Прокуратура проверила роддом №4 после жалоб рязанки в соцсети

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Прокуратура проверила роддом №4 после
Роддом №4 является частью городской больницы №10. Во врем zпроверки в одной из палат отделения патологии беременности нашли отваливающуюся штукатурку и отслаивающуюся краску. В другой палате обнаружили следы подтеков и грибок в санузле.
«Указанные нарушения являются недопустимыми, поскольку нарушают права граждан, в том числе на качественное оказание медицинской помощи», — отметили в прокуратуре
Главврачу больницы №10 внесли представление.
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