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18:40, 23 октября 2019 162
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Облдума утвердила стоимость патента на работу для иностранных граждан на 2020 год

Облдума утвердила стоимость патента на работу для иностранных граждан на 2020 год

Фото: Pixabay.com

В среду, 23 октября, облдума утвердила изменение стоимости патента на работу для иностранных граждан. В 2020 году ее планируется повысить до 4 598 рублей (с ростом к 2019 году на 6,5%). На сегодняшний день стоимость патента на работу в регионе составляет 4 316 рублей; коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда равен 2,08 единицы. В 2020 году он составит 2,16 единиц.

Министр труда и соцзащиты населения Валерий Емец рассказал, что начиная с 2015 года для работы в Рязанской области иностранные граждане обязаны получать патенты. Ежегодно их приобретают порядка 20 тысяч человек. Это приносит в областной бюджет более 600 миллионов рублей. За последние три года поступило около двух миллиардов.

«Минтруда ежегодно рассчитывает коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Рязанской области, с учетом прогноза налоговых органов по поступлению НДФЛ, а также прогноза управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области по количеству выданных патентов», — пояснил Емец.

Министр заявил, что с учетом принятых изменений поступления в бюджет увеличатся на 43,7 миллиона рублей и составят порядка 705,1 миллиона.


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