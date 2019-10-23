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Утром в среду, 23 октября, на выезде из Рязани в лоб столкнулись два автомобиля. Об этом сообщила очевидец «ВКонтакте».
По словам автора сообщения, авария произошла у Турлатова.
«Авария сильная, лобовое столкновение „Дастера“ и второй иномарки. Стоят пожарные, скорая и ДПС, при нас подъехали спасатели», — написала очевидец.
Информация о произошедшем уточняется.
Фото
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.