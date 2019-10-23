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В среду, 23 октября, на трассе в Александро-Невском районе нашли мертвого мужчину. Об этом
Труп обнаружили около 4:00 в 500 метрах от федеральной трассы Р-22 «Каспий».Тело лежало на обочине дороги, ведущей в поселок Александро-Невский.
Оперативники нашли в одежде погибшего паспорт. Как оказалось, погиб 21-летний житель села Боровок.
Предполагается, что молодого человека сбил большегруз. Машину ищут.
Полицейские завели уголовное дело.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.