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13:06, 23 октября 2019 198
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На трассе в Александро-Невском районе нашли мертвого мужчину

На трассе в Александро-Невском районе нашли мертвого мужчину

В среду, 23 октября, на трассе в Александро-Невском районе нашли мертвого мужчину. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Труп обнаружили около 4:00 в 500 метрах от федеральной трассы Р-22 «Каспий».Тело лежало на обочине дороги, ведущей в поселок Александро-Невский.

Оперативники нашли в одежде погибшего паспорт. Как оказалось, погиб 21-летний житель села Боровок.

Предполагается, что молодого человека сбил большегруз. Машину ищут.

Полицейские завели уголовное дело.


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