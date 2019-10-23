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17:28, 23 октября 2019 138
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Международный конкурс пианистов в Рязани начнется с флешмоба

Международный конкурс пианистов в Рязани начнется с флешмоба

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Первый международный фортепианный конкурс русской музыки начнется с флешмоба «Я играю на рояле». Об этом рассказал глава регионального минкульта Виталий Попов на пресс-конференции в среду, 23 октября.

Флешмоб стартует в первый день конкурса пианистов — 30 ноября.

Во время конкурса в городе устроят курс лекций от именитых пианистов и членов жюри.

Напомним, в Рязань для участия в конкурсе пианистов приедут 55 музыкантов, а Yamaha подарит одному из победителей цифровое фортепиано.


© RZN.info

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