Международный конкурс пианистов в Рязани начнется с флешмоба

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Первый международный фортепианный конкурс русской музыки начнется с флешмоба «Я играю на рояле». Об этом рассказал глава регионального минкульта Виталий Попов на пресс-конференции в среду, 23 октября.
Флешмоб
Во время конкурса в городе устроят курс лекций от именитых пианистов и членов жюри.
Напомним, в Рязань для участия в конкурсе пианистов
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.