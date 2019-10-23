Любимов осмотрел жилье для сирот в Старожиловском районе

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Во время рабочей поездки в Старожиловский район во вторник, 22 октября, губернатор Николай Любимов осмотрел два новых четырехквартирных дома, в которых будут жить семь выпускников детских домов и интернатов. Об этом глава региона написал на своей странице «ВКонтакте».
Губернатор отметил, что в этом году району на жилье детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей выделили 9,3 млн рублей.
«Площадь каждого помещения — 40 квадратных метров, автономное отопление, есть небольшой, но собственный земельный участок», — написал Любимов.
Напомним, также во время поездки в район Любимов осмотрел
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.