Компания «Рельеф-Центр» и VELLCOM group наградили победителей конкурса детского рисунка

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В воскресенье, 20 октября, подвели итоги конкурса детского рисунка «Дом моей мечты». Организатором выступил строительный холдинг VELLCOM group, генеральным партнером стала компания «Рельеф-Центр», которая предоставила материалы для юных художников и ценные призы.
Детям предложили нарисовать дом, в котором они мечтали бы жить, придомовую территорию и внутренний интерьер. Никаких ограничений по выбору материалов и техники не было — участники сами решали, чем будут рисовать: маслом, акварелью, гуашью, пастелью, фломастерами. «Рельеф-Центр» и ТМ «ГАММА» специально подобрали наборы для создания рисунков.
Ученики художественных школ Рязани представили на конкурс более 250 работ, 40 из которых прошли в финал. Организаторы выбрали несколько победителей в каждой возрастной категории, а также отметили всех участников поощрительными призами. Подарки для награждения предоставили партнеры конкурса. Компания «Рельеф-Центр» и ТМ «ГАММА» подготовили для детей мольберты, этюдники и профессиональные художественные наборы.
В категории 10-13 лет победителями стали Вика Лапшина, Диляра Габдуллина и Варвара Тетеркина. В категории 14-17 лет лучшими признали Анну Бондарец, Ксению Комарову и Полину Светикову.
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