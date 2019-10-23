Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:57, 23 октября 2019 49
 0    0

Хромой рязанец обокрал офис строительной фирмы

Хромой рязанец обокрал офис строительной фирмы

Фото: Pixabay.com

Хромой рязанец обокрал офис строительной фирмы на улице Татарской. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудник компании рассказал, что на несколько минут оставил без присмотра служебный кабинет. Из его куртки пропали четыре тысячи рублей. По записям камер видеонаблюдения оперативники установили подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина с тростью. Его неоднократно судили за кражи из офисов и магазинов.

«Рецидивист некоторое время назад получил травму ноги и передвигался с помощью трости характерной походкой», — рассказали в полиции.

У подозреваемого изъяли украденные деньги.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:38, 9 октября 2019 4 249
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
17:41, 18 октября 2019 5 453
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 4
17:32, 20 октября 2019 4 265
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 1
13:20, 18 октября 2019 2 360
Солотчу и Пощупово планируют соединить понтонным мостом 43
17:53, 20 октября 2019 3 357
В центре Рязани произошел пожар
Все новости
Форум