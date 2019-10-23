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Фото: Pixabay.com
Хромой рязанец обокрал офис строительной фирмы на улице Татарской. Об этом
Сотрудник компании рассказал, что на несколько минут оставил без присмотра служебный кабинет. Из его куртки пропали четыре тысячи рублей. По записям камер видеонаблюдения оперативники установили подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина с тростью. Его неоднократно судили за кражи из офисов и магазинов.
«Рецидивист некоторое время назад получил травму ноги и передвигался с помощью трости характерной походкой», — рассказали в полиции.
У подозреваемого изъяли украденные деньги.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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