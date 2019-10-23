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14:56, 23 октября 2019 78
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Cтало известно, насколько выросла арендная плата за занятия самбо в «Буревестнике»

Cтало известно, насколько выросла арендная плата за занятия самбо в «Буревестнике»

Возобновить полноценные занятия самбо в «Буревестнике» удалось благодаря повышению арендной платы за секцию. Об этом сообщили в рязанской мэрии в ответе на запрос редакции.

В сентябре владелец спорткомплекса «Буревестник» потребовал увеличить годовую арендную плату на 516 тысяч рублей и сократил количество часов для занятий воспитанников школы «Юпитер».

По итогам переговоров сумму увеличили на 103 тысячи, которые выделят из бюджета спортивной школы.

Напомним, полноценные занятия возобновились с 15 октября.


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