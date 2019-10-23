Cтало известно, насколько выросла арендная плата за занятия самбо в «Буревестнике»

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Возобновить полноценные занятия самбо в «Буревестнике» удалось благодаря повышению арендной платы за секцию. Об этом сообщили в рязанской мэрии в ответе на запрос редакции.
В сентябре владелец спорткомплекса «Буревестник» потребовал увеличить годовую арендную плату на 516 тысяч рублей и сократил количество часов для занятий воспитанников школы «Юпитер».
По итогам переговоров сумму увеличили на 103 тысячи, которые выделят из бюджета спортивной школы.
Напомним, полноценные занятия
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