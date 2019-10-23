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15:46, 23 октября 2019 207
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Бывшего рязанского полицейского, насмерть сбившего пешехода, посадили под домашний арест

Бывшего рязанского полицейского, насмерть сбившего пешехода, посадили под домашний арест

Бывшего рязанского полицейского, насмерть сбившего пешехода, посадили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда.

Во вторник, 22 октября, суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого. Следствие считает, что находясь на свободе, мужчина может оказать давление на свидетелей или «иным образом воспрепятствовать установлению истины по настоящему уголовному делу».

Отмечается, что подозреваемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства.

Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на один месяц и 28 дней.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в ночь на 20 октября у «Водоканала» пьяный полицейский на Hyundai сбил 43-летнего рязанца, переходившего дорогу по нерегулируемой «зебре».Тот погиб на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК («Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения правил дорожного движения средств, повлекшим по неосторожности смерть человека»).

Полицейского уволили.


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