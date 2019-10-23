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Бывшего рязанского полицейского, насмерть сбившего пешехода, посадили под домашний арест. Об этом
Во вторник, 22 октября, суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого. Следствие считает, что находясь на свободе, мужчина может оказать давление на свидетелей или «иным образом воспрепятствовать установлению истины по настоящему уголовному делу».
Отмечается, что подозреваемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства.
Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на один месяц и 28 дней.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, в ночь на 20 октября у «Водоканала» пьяный полицейский на Hyundai сбил 43-летнего рязанца, переходившего дорогу по нерегулируемой «зебре».Тот погиб на месте.
Следователи
Полицейского
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