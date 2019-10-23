Более тридцати тысяч рязанцев оценили работу больниц и детсадов региона. В облдуме обсудили итоги

В среду, 23 октября, зампред правительства Рязанской области Роман Петряев рассказал о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья, образования и социального обслуживания, проведенной в 2018 году. Оценивались 24 государственных медицинских организации и 312 детских садов. По словам зампреда, лучшими в сфере здравоохранения стали городские детские поликлиники №№1 и 7 и ОКБ; в сфере образования — рязанские детские сады №№73,113,7,158 и новомичуринский детский сад №2.

Оценка качества условий оказания услуг проводилась по стобалльной шкале. Всего медорганизации путем электронного голосования и анкетирования оценили 24 406 респондентов, образовательные — 6 773 человека. Наименьшее количество баллов у поликлиники завода «Красное знамя», городской детской поликлиники №3 и областного клинического онкологического диспансера. При этом Петряев отметил, что организации попали в градацию «хорошо».

В сфере образования худшие «оценки» получили нестеровский детский сад Пителинского района, детский сад №5 Ряжского района, сараевский детский сад комбинированного вида №4 «Сказка», болошневский детский сад Рязанского района, детсад №9 «Чебурашка» Рыбновского района и лашманский детский сад Касимовского района. По итогам экспертизы региональные министерства здравоохранения и образования утвердили планы по устранению недостатков, выявленных при оценке качества, и обязали руководителей организаций их исполнить. Петряев добавил, в 2019 году планируется оценить качество условий оказания услуг в 32 больницах, 291 образовательной организации и 123 учреждениях сферы культуры. Роман Петряев также рассказал, какие меры направлены на улучшение качества оказания услуг в этих сферах, и ответил на вопросы депутатов.

Михаил Кривов спросил про обеспечение кадрами медучреждений в районах. Зампред отметил, что за последние три года направлено 284 заявки в РязГМУ и 38 заявки рязанский медколледж, и подчеркнул, что кадров недостаточно, «особенно трудно привлечь специалистов в отдаленные районы». По программе «Земский доктор» с 2012 года удалось привлечь на село 124 врача и семь фельдшеров. «Нам надо внимательно посмотреть на эту программу, проанализировать насколько эффективно она работает, и сделать выводы», — отметил Петряев.

Игорь Мурог спросил про строительство новых школ. Петряев сообщил, что планируется строительство дополнительного корпуса на 120 человек в Лесно-Конобеевской школе-интернате. По его словам, остро стоит вопрос о возведении школы в Кальном. Татьяна Панфилова обратила внимание на судьбу сасовской школы, находящейся в аварийном состоянии. Петряев рассказал, что минобразования отодвинуло финансирование на 2022 год. «Мы сейчас активно боремся, чтобы сдвинуть сроки хотя бы на 2021 год», — добавил он.

В заключении Петряев рассказал про концепцию развития культурно-досуговых учреждения до 2025 года, согласно которой запланирован ремонт и оснащение 60 региональных домов культуры.