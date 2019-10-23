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9:56, 23 октября 2019 154
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Более 900 рязанцев заявились на конкурс управленцев «Лидеры России»

Более 900 рязанцев заявились на конкурс управленцев «Лидеры России»

Жители Рязанской области подали более 940 заявок на конкурс управленцев «Лидеры России 2020». Об этом сообщили организаторы.

Участниками могут стать все желающие без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для людей младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Глава региона Николай Любимов призвал рязанцев принять активное участие в конкурсе управленцев, отметив, что это «реальный шанс не только продемонстрировать лучшие профессиональные, лидерские качества, но и войти в кадровый резерв и получить перспективную работу».

Подать заявку можно на сайте ЛидерыРоссии. рф, регистрация закроется 27 октября в 23:59. Конкурсантам нужно заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса, в этому году можно поучаствовать в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

Дистанционный этап стартует 28 октября. Участники должны будут пройти тесты, направленных на оценку интеллектуальных способностей, общих знаний, а также управленческой готовности.

Дополнительную информацию можно получить на сайте ЛидерыРоссии.рф.


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