Более 900 рязанцев заявились на конкурс управленцев «Лидеры России»

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Жители Рязанской области подали более 940 заявок на конкурс управленцев «Лидеры России 2020». Об этом сообщили организаторы.
Участниками могут стать все желающие без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для людей младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.
Глава региона Николай Любимов призвал рязанцев принять активное участие в конкурсе управленцев, отметив, что это «реальный шанс не только продемонстрировать лучшие профессиональные, лидерские качества, но и войти в кадровый резерв и получить перспективную работу».
Подать заявку можно на сайте ЛидерыРоссии. рф, регистрация закроется 27 октября в 23:59. Конкурсантам нужно заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса, в этому году можно поучаствовать в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».
Дистанционный этап стартует 28 октября. Участники должны будут пройти тесты, направленных на оценку интеллектуальных способностей, общих знаний, а также управленческой готовности.
Дополнительную информацию можно получить на сайте ЛидерыРоссии.рф.
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