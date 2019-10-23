Вопросы по строительству платного путепровода в Ряжске направили инвестору

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Зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий встретился с активистами для обсуждения проекта строительства нового путепровода. Об этом сообщил
Вопросы у местных жителей возникли 10 октября во время публичного отчета Евгения Беленецкого и курируемого им блока.
Тогда зампред пообещал приехать на место и обсудить с людьми все беспокоящие вопросы.
Во встрече также поучаствовали представители инвестора, и.о. заместителя главы регионального Минтранса Елена Мирошкина и глава администрации Ряжского района Андрей Насонов, пришли несколько десятков активистов.
Главными темами для обсуждения стали плата за пользование путепроводом и схема альтернативного проезда.
На встрече отметили, что «сегодня нет простых решений, которые бы в полной мере удовлетворили все стороны диалога, однако мнение местных жителей учтено и компромисс будет найден».
«Я и глава Ряжского района считаем, что вопросы были заданы актуальные и правильные. Их мы переадресовали инвестору и в двухнедельный срок ждем от них ответов, в том числе, относительно льгот, которые будут предоставлены местным жителям», — отметил Беленецкий.
Следующая встреча, на которой активистам предложат ответы, запланирована на ноябрь.
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