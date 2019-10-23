Аркадий Фомин попробовал себя в живописи

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В среду, 23 октября, в рязанской облдуме открылась персональная выставка «Россия-Родина моя» члена Союза художников, живописца Владимира Янаки. В экспозицию вошли 28 картин, созданные за последние 15 лет: пейзажи и жанровые композиции, написанные в традициях отечественной реалистической школы живописи. На открытии выставки Владимир Янаки провел мастер-класс для депутатов. Председатель облдумы Аркадий Фомин представил гостям автора выставки как человека с активной жизненной позицией, патриота, который побывал в горячих точках, в том числе в Сирии, где показал свои работы российским военнослужащим.
«Творчество Владимира Викторовича достаточно близко и понятно для каждого из нас, так как на его полотнах запечатлены различные уголки нашей родины. Основную часть творчества составляют работы, сделанные в Рязанской области, в нашей глубинке. Это знакомые нам и понятные пейзажи, рязанцы. И, конечно, все это вызывает определенную гордость за наш край и художника, который черпает вдохновение в своем творчестве в Рязанской области», — сказал Фомин.
Спикер регионального парламента поблагодарил художника за сохранение традиций живописи и отметил, что дума становится «хорошей площадкой еще и для ознакомления с творчеством наших земляков, таким культурным центром».
По словам Владимира Янаки, в его картинах запечатлены рязанские пейзажи: окские просторы, клепиковские деревни Малахово и Андроново. Сюжеты произведений взяты не только на его родине, но и из поездок по различным уголкам страны — Северной Карелии и Кольскому полуострову, Владимирской и Тверской областям, во время пленэров в Белоомуте Московской области, поездок в луховицкие села и деревни: Ловцы, Ловецкие Борки.
Выставка «Россия-Родина моя» продлится до 28 октября.
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