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Волонтеры исполнили мечту рязанской пенсионерки в инвалидной коляске. Об этом сообщил благотворительный проект «Мечтай со мной».
Татьяна Орлова побывала в Сергиевом Посаде, где ей показали Троице-Сергиеву Лавру.
«Она смогла помолиться за себя и родных и поклониться святым для нее местам», — говорится в сообщении.
Проект исполняет заветные желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим их жизни.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.