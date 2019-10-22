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В выходные в центре Рязани обнаружили превышение уровня сероуглерода в 1,1 раза. Об этом сообщил сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Загрязнение зафиксировал пост наблюдения воздуха на улице Семинарской с 18 по 21 октября.
По остальным загрязняющим веществам превышений допустимого уровня в Рязани не обнаружено.
Справка
Сероуглерод ядовит. Обладает психотропными, нейротоксическими свойствами, которые связаны с его наркотическим воздействием на центральную нервную систему. При отравлении возникают головная боль, головокружение, судороги, потеря сознания.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.