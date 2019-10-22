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16:01, 22 октября 2019 165
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В Старожиловском районе построят мост через реку Проню

В Старожиловском районе построят мост через реку Проню

До конца года в Старожиловском районе построят мост через реку Проню, а также три километра подъездного пути к складу «Рязаньрыбпром». Об этом на своей странице написал губернатор Николай Любимов.

На работы выделили 120 млн рублей. «Это полностью решит проблему подтопления старого деревянного моста и разрушения дороги во время паводка», — отметил глава региона.

Любимов также рассказал, что на участке трассы «Акулово-Старожилово» работы уже завершились. Здесь отремонтировали десять километров дороги, укрепили обочины, обновили остановки и дорожные знаки, нанесли разметку.


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