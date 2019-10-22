В среду в Рязанской области пройдет дождь

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 23 октября, в Рязанской области пройдет дождь. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Ночью и утром возможен туман.
Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду, днем местами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +12, +17.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский минтранс рассказал, когда устранят неровности на Солотчинском мосту
|
cледующая новость →В центре Рязани сбили мужчину
Специалисты ответили на вопросы потребителей.