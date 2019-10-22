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16:05, 22 октября 2019 99
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В шести населенных пунктах Рязанской области появится газ

В шести населенных пунктах Рязанской области появится газ

Фото: Pixabay.com

В шести населенных пунктах Рязанской области появится газ, сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Протяженность новых газовых сетей составит около 30 километров.

«Ввод в эксплуатацию газопроводов планируется в 2020 году. Все работы будут завершены в установленный срок. Возможность подключиться к природному газу получат жители 295 домов», — рассказал гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов


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