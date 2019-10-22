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Фото: Pixabay.com
В шести населенных пунктах Рязанской области появится газ, сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Протяженность новых газовых сетей составит около 30 километров.
«Ввод в эксплуатацию газопроводов планируется в 2020 году. Все работы будут завершены в установленный срок. Возможность подключиться к природному газу получат жители 295 домов», — рассказал гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов
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