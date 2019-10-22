В рязанском агротехнологическом университете прошел фестиваль первокурсников

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 17 октября, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева прошел традиционный фестиваль первокурсников «Знакомьтесь, мы 1 курс».
В начале мероприятия зрителей и участников поприветствовал ректор университета Николай Бышов.
«Для всех студентов и преподавателей этот день — праздник. Мы смотрим на студентов вне стен учебных аудиторий и наслаждаемся их творчеством. Университет всегда поддерживал и в дальнейшем будет поддерживать разносторонне развитых студентов», -подчеркнул он.
Бышов пожелал всем участникам фестиваля не останавливаться на достигнутом и продолжать заниматься творчеством.
В концерте поучаствовали около 200 первокурсников с 34 номерами: эстрадные песни на русском, английском и французском языках, современные эстрадные и народные танцы, литературное чтение в стихах и прозе, исполнение музыкальных произведений на баяне и синтезаторе, номера СТЭМ и КВН, а также необычный номер — клоунада.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ МЧС прокомментировали пожар в районе Южного промузла
|
cледующая новость →В Приокском водитель «Нивы» въехал в столб
Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.