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10:26, 22 октября 2019 220

В рязанском агротехнологическом университете прошел фестиваль первокурсников

В рязанском агротехнологическом университете прошел фестиваль первокурсников

В четверг, 17 октября, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева прошел традиционный фестиваль первокурсников «Знакомьтесь, мы 1 курс».

В начале мероприятия зрителей и участников поприветствовал ректор университета Николай Бышов.

«Для всех студентов и преподавателей этот день — праздник. Мы смотрим на студентов вне стен учебных аудиторий и наслаждаемся их творчеством. Университет всегда поддерживал и в дальнейшем будет поддерживать разносторонне развитых студентов», -подчеркнул он.

Бышов пожелал всем участникам фестиваля не останавливаться на достигнутом и продолжать заниматься творчеством.

В концерте поучаствовали около 200 первокурсников с 34 номерами: эстрадные песни на русском, английском и французском языках, современные эстрадные и народные танцы, литературное чтение в стихах и прозе, исполнение музыкальных произведений на баяне и синтезаторе, номера СТЭМ и КВН, а также необычный номер — клоунада.


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