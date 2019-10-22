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16:40, 22 октября 2019 303
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В Рязани завершили капремонт улицы 1-я Линия

В Рязани завершили капремонт улицы 1-я Линия

Фото: Администрация Рязани

В Рязани завершили капремонт улицы 1-я Линия. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Во вторник, 22 октября, сотрудники управления благоустройства, а также представители подрядчика, депутаты и общественность поучаствовали в приемке объекта.

Там заменили асфальт, установили бордюр, дорожные знаки, тротуары и нанесли разметку.

Кроме того, на участке сделали заездные карманы для парковки автомобилей.

Также подрядчик установит столбы для того, чтобы машины не смогли заезжать на троутар.

Во время осмотра объекта представители УБГ озвучили несколько замечаний, которые устранят в течение пяти рабочих дней.


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