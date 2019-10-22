Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:20, 22 октября 2019 152
 0    0

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП на трассе М-5

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП на трассе М-5

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 1 августа на 189-м километре трассы М-5. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Примерно в 22:05 водитель «УАЗ Патриот», ехавший в сторону Самары", врезался в стоящую фуру с полуприцепом под управлением 46-летнего жителя Скопинского района.

От полученных травм водитель УАЗа скончался.

Всех, у кого есть информация по данному ДТП, попросили обращаться по телефону: (4912) 29-95-86 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом №28 кабинет 211.

Ранее полиция опубликовала фото с места аварии.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

«Мусорный ад». Как слепой рязанский пенсионер четыре года жил в квартире в окружении отходов и крыс

Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 5 777
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
13:38, 9 октября 2019 4 165
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 2 329
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
17:41, 18 октября 2019 5 246
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 4
17:32, 20 октября 2019 4 007
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 1
Все новости
Форум