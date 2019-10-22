В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП на трассе М-5

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В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП,
Примерно в 22:05 водитель «УАЗ Патриот», ехавший в сторону Самары", врезался в стоящую фуру с полуприцепом под управлением 46-летнего жителя Скопинского района.
От полученных травм водитель УАЗа скончался.
Всех, у кого есть информация по данному ДТП, попросили обращаться по телефону: (4912) 29-95-86 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом №28 кабинет 211.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.