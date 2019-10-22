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15:24, 22 октября 2019 186
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В ноябре музей Есенина изменит режим работы

В ноябре музей Есенина изменит режим работы

Из-за окончания активного туристического сезона музей-заповедник Есенина в Константинове изменит режим работы, сообщили в группе «ВКонтакте».

18 ноября будет выходной, а все экспозиции закроют для посещения. В остальные дни музей будет работать следующим образом:

Усадьба родителей Есенина и Дом священника Смирнова:

  • вторник — воскресенье с 10:00 до 18:00.

Земская школа, Музей поэмы «Анна Снегина», Литературная экспозиция и Спас-Клепиковская второклассная учительская школа:

  • вторник — пятница с 10:00 до 16:00;
  • суббота — воскресенье с 10:00 до 18:00.

Чайная:

  • вторник — пятница с 10:00 до 16:00;
  • суббота — воскресенье с 10:00 до 18:00.

Выставочно-торговый центр:

  • вторник — воскресенье с 10:00 до 18:00.

Билетная касса:

  • вторник — воскресенье с 10:00 до 17:00.

При наличии заявок все экспозиции работают в обычном режиме. Входные билеты можно приобрести в кассе музея-заповедника.


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