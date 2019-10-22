В ноябре музей Есенина изменит режим работы

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Из-за окончания активного туристического сезона музей-заповедник Есенина в Константинове изменит режим работы,
18 ноября будет выходной, а все экспозиции закроют для посещения. В остальные дни музей будет работать следующим образом:
Усадьба родителей Есенина и Дом священника Смирнова:
Земская школа, Музей поэмы «Анна Снегина», Литературная экспозиция и Спас-Клепиковская второклассная учительская школа:
Чайная:
Выставочно-торговый центр:
Билетная касса:
При наличии заявок все экспозиции работают в обычном режиме. Входные билеты можно приобрести в кассе музея-заповедника.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.