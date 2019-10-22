В мэрии отчитались об уборке мусора на рязанских улицах за неделю

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С 14 по 18 октября префектуры Рязани организовали уборку несанкционированных свалок, сообщил
В 10-м районе вывезли 120 кубометров мусора, с территории 8-го района — более 20 кубометров.
По улице Радиозаводская у дома №3 убрали — 16 кубометров отходов, по улице Гражданская у дома №11 — 28 кубометров. Всего привлекали 15 единиц техники.
Кроме того, работы провели на улице Молодцова между домами №6 и №6 корпус 1, улице Зафабричная в районе дома №5, улице Костычева в районе дома №16 корпус 1. Привлекалось 30 рабочих и семь единиц техники.
Свалки ликвидировали на улице Новоселов у дома №33, улице Чехова в районе дома №25. Всего было вывезено 14 кубометров мусора.
Также две свалки выезли на улице Гоголя у дома №5 и дома №34/6.
Рязанцам напомнили, что по вопросам вывоза несанкционированных свалок можно обращаться в префектуры (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00).
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