Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:29, 22 октября 2019 264
 0    0

В Канищеве построят одноэтажный офис. Жители беспокоятся, что это будет ТЦ «Европа»

В Канищеве построят одноэтажный офис. Жители беспокоятся, что это будет ТЦ «Европа»

В Канищеве перед домом №17 корпус 1 по улице Интернациональной появится одноэтажный офис. Об этом RZN.info сообщил арендатор земельного участка Дмитрий Старков.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на участке намерены построить ТЦ «Европа» на четыре этажа.

Арендатор заверил, что все градостроительные нормы при строительстве соблюдаются и опроверг информацию о строительстве торгового центра.

«В первую очередь мы подумали о местных жителях и выложили рядом с участком дорожку из плитки. По нормам мы могли бы построить и большее здание, но решили оставить один этаж», — отметил Старков.

По его словам, здание займет лишь треть участка из арендуемых у мэрии 3 655 кв м.

«Для строительства мы вырубили три дерева и заплатили за это более полумиллиона», — подчеркнул арендатор. Также Старков отметил, что сроки строительства затягиваются из-за постоянных жалоб и проверок.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Под окнами дома 17 корпус 1 по улице Итернациональной ведется незаконное строительство с нарушением СНиП. Писали заявки - толку ноль. Опубликуйте пожалуйста. Может до губернатора дойдет наконец такая стройка. Строится торговый центр Европа на 4 этажа. Анон #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити

Публикация от RZN LIFE | РЯЗАНЬ (@rzn_life)

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 5 743
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 5 564
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 4 138
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 2 298
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
17:41, 18 октября 2019 5 154
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 4
Все новости
Форум