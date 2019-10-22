В Канищеве построят одноэтажный офис. Жители беспокоятся, что это будет ТЦ «Европа»

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В Канищеве перед домом №17 корпус 1 по улице Интернациональной появится одноэтажный офис. Об этом
Ранее в соцсетях появилась информация, что на участке намерены построить ТЦ «Европа» на четыре этажа.
Арендатор заверил, что все градостроительные нормы при строительстве соблюдаются и опроверг информацию о строительстве торгового центра.
«В первую очередь мы подумали о местных жителях и выложили рядом с участком дорожку из плитки. По нормам мы могли бы построить и большее здание, но решили оставить один этаж», — отметил Старков.
По его словам, здание займет лишь треть участка из арендуемых у мэрии 3 655 кв м.
«Для строительства мы вырубили три дерева и заплатили за это более полумиллиона», — подчеркнул арендатор. Также Старков отметил, что сроки строительства затягиваются из-за постоянных жалоб и проверок.
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Под окнами дома 17 корпус 1 по улице Итернациональной ведется незаконное строительство с нарушением СНиП. Писали заявки - толку ноль. Опубликуйте пожалуйста. Может до губернатора дойдет наконец такая стройка. Строится торговый центр Европа на 4 этажа. Анон #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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