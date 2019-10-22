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18:29, 22 октября 2019 255
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В центре Рязани столкнулись маршрутка и такси

В центре Рязани столкнулись маршрутка и такси

Днем во вторник, 22 октября, на перекрестке улиц Подгорной и Свободы столкнулись такси и маршрутка. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

По словам очевидца, водитель такси начал пересекать главную дорогу, не убедившись в безопасности маневра. В легковушку врезалась маршрутка, от удара ее отбросило на тротуар.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, в за рулем микроавтобуса был 51-летний рязанец. Автомобилем Kia Rio управлял 43-летний водитель.

Последний получил травмы, ему оказали медпомощь.

Фото ГТРК «Ока»


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