В центре Рязани столкнулись маршрутка и такси

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Днем во вторник, 22 октября, на перекрестке улиц Подгорной и Свободы столкнулись такси и маршрутка. Об этом сообщила ГТРК «
По словам очевидца, водитель такси начал пересекать главную дорогу, не убедившись в безопасности маневра. В легковушку врезалась маршрутка, от удара ее отбросило на тротуар.
Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, в за рулем микроавтобуса был 51-летний рязанец. Автомобилем Kia Rio управлял 43-летний водитель.
Последний получил травмы, ему оказали медпомощь.
Фото ГТРК «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛюбимов впервые попал в медиарейтинг губернаторов-блогеров
|
cледующая новость →Администрация «Барса» показала видео эвакуации детей из кинозала
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.