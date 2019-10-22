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В 2019 году рязанские маршрутчики получат 188 миллионов из бюджета за перевозку льготников. Такие расчеты привел начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно на комитете гордумы.
По его словам, за 9 месяцев коммерческие перевозчики уже заработали 125 миллионов за перевозку 9 300 льготников.
В прошлом году сумма компенсации составила 78,2 млн рублей.
При этом Михно отметил, что льготники стали чаще пользоваться маршрутками.
В 2018 году муниципальные перевозчики получили 199 миллионов из бюджета, а в этом за 9 месяцев лишь 87.
Ранее Михно отмечал, что количество поездок по льготным проездным у школьников
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