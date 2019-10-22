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16:21, 22 октября 2019 87
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В 2019 году рязанские маршрутчики получат 188 миллионов из бюджета за перевозку льготников

В 2019 году рязанские маршрутчики получат 188 миллионов из бюджета за перевозку льготников

В 2019 году рязанские маршрутчики получат 188 миллионов из бюджета за перевозку льготников. Такие расчеты привел начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно на комитете гордумы.

По его словам, за 9 месяцев коммерческие перевозчики уже заработали 125 миллионов за перевозку 9 300 льготников.

В прошлом году сумма компенсации составила 78,2 млн рублей.

При этом Михно отметил, что льготники стали чаще пользоваться маршрутками.

В 2018 году муниципальные перевозчики получили 199 миллионов из бюджета, а в этом за 9 месяцев лишь 87.

Ранее Михно отмечал, что количество поездок по льготным проездным у школьников выросло с 44 до 62, у студентов — 68, а по карте «льготная» — до 61 поездки.


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