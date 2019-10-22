RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Треть рязанских семей тратят заработки только на еду. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
По данным статистики, 29,7% рязанских семей во втором квартале 2019 года сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды уже затруднительна.
По этому показателю регион оказался на четвертом месте, а лидером стал Алтай (37%). В целом по стране 14,1% семей тратит заработки на еду, а 49,4% могут позволить себе, помимо продуктов питания, покупать одежду.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Приокском водитель «Нивы» въехал в столб
|
cледующая новость →Волонтеры исполнили мечту рязанской пенсионерки в инвалидной коляске
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.