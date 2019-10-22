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13:54, 22 октября 2019 141

Сбербанк планирует снизить ипотеку до 1% на квартиры в новостройках

Сбербанк планирует снизить ипотеку до 1% на квартиры в новостройках

Фото: Pixabay.com

Сбербанк планирует снизить ипотеку до 1% на квартиры в новостройках. Предложение распространяется только на покупку квартир в домах, строительство которых банк финансирует с использованием эскроу-счетов, рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Сообщается, ставка от 1% предусмотрена по программе господдержки для семей с детьми, от 3,3% — по программе субсидирования с аккредитованными застройщиками Сбербанка и от 5,3% — для остальных ипотечных программ с застройщиками.

Оформить ипотеку можно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка. Минимальная процентная ставка будет действовать до ввода новостройки в эксплуатацию. На оставшийся срок кредитования применяется стандартная ставка по ипотечной программе без учета дисконта.

«Снижение ставок стало доступно благодаря переходу рынка недвижимости на механизм приобретения жилья с использованием эскроу-счетов», — отметил директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.


© RZN.info

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