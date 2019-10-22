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Рязанский подросток-рецидивист украл деньги из аппарата с мягкими игрушками, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию обратились работники шиловского супермаркета. Они заметили, что взломан монетоприемник аппарата с мягкими игрушками. Из него пропали восемь тысяч рублей.
Оперативники опросили посетителей магазина. Злоумышленником оказался 17-летний подросток. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.
В отношении молодого человека решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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