Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:56, 22 октября 2019 125
 0    0

Рязанский подросток-рецидивист украл деньги из аппарата с мягкими игрушками

Рязанский подросток-рецидивист украл деньги из аппарата с мягкими игрушками

Рязанский подросток-рецидивист украл деньги из аппарата с мягкими игрушками, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратились работники шиловского супермаркета. Они заметили, что взломан монетоприемник аппарата с мягкими игрушками. Из него пропали восемь тысяч рублей.

Оперативники опросили посетителей магазина. Злоумышленником оказался 17-летний подросток. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

В отношении молодого человека решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 5 756
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 5 585
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 4 148
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 2 310
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
17:41, 18 октября 2019 5 196
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 4
Все новости
Форум