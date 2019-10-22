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9:20, 22 октября 2019 178
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Рязанские полицейские депортировали пятерых иностранцев

Рязанские полицейские депортировали пятерых иностранцев

Рязанские полицейские депортировали пятерых иностранцев, которых осудили за различные преступления. Они недавно освободились из мест лишения свободы. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Трое граждан Таджикистана отбывали наказания за преступления, связанные с продажей наркотиков. Гражданина Азербайджана и гражданина Украины осудили за грабежи.

После освобождения из исправительных колоний области мигранты проживали в центре временного содержания.

Полицейские сопроводили иностранцев в аэропорт «Домодедово». Согласно закону, им запретили въезд в Россию на пять лет.

Сначала года в центр временного содержания иностранцев поступило 192 человека, депортировано за пределы страны 166 мигрантов.


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