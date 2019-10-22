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Рязанские полицейские депортировали пятерых иностранцев, которых осудили за различные преступления. Они недавно освободились из мест лишения свободы. Об этом сообщил
Трое граждан Таджикистана отбывали наказания за преступления, связанные с продажей наркотиков. Гражданина Азербайджана и гражданина Украины осудили за грабежи.
После освобождения из исправительных колоний области мигранты проживали в центре временного содержания.
Полицейские сопроводили иностранцев в аэропорт «Домодедово». Согласно закону, им запретили въезд в Россию на пять лет.
Сначала года в центр временного содержания иностранцев поступило 192 человека, депортировано за пределы страны 166 мигрантов.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.