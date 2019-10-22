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10:52, 22 октября 2019 276
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Рязанец, забивший до смерти сожительницу, предстанет перед судом

Рязанец, забивший до смерти сожительницу, предстанет перед судом

Рязанец, забивший до смерти сожительницу, предстанет перед судом. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Тело 36-летней женщины обнаружили в квартире дома на улице Пушкина 20 июня.

По версии следствия, 18 июня пара выпивала и поссорилась из-за ревности. Мужчина начал избивать потерпевшую деревянной палкой. В результате женщина получила множественные травмы, от которых скончалась на месте. Ее сожитель сбежал. Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался 36-летний любовник погибшей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.


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