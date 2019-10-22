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Рязанец, забивший до смерти сожительницу, предстанет перед судом. Об этом сообщил
Тело 36-летней женщины
По версии следствия, 18 июня пара выпивала и поссорилась из-за ревности. Мужчина начал избивать потерпевшую деревянной палкой. В результате женщина получила множественные травмы, от которых скончалась на месте. Ее сожитель сбежал. Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался 36-летний любовник погибшей.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
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