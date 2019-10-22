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15:45, 22 октября 2019 186
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Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Опрос провел портал Hi-Tech Mail.ru.

Около 18 процентов респондентов заявили, что мультиварка — самая бесполезная покупка из техники.

Опрос показал, что в домах россиян чаще всего можно встретить: микроволновую печь (84%), блендер (77%), мясорубку (62%), электрический обогреватель (59%), мультиварку (59%), кофеварку (39%), кухонный комбайн (36%). Далее следуют посудомоечная машина (32%), очиститель (увлажнитель) воздуха (28%), хлебопечка (22%), отпариватель (17%), парогенератор (12%), робот-пылесос (12%).

Согласно опросу, чаще всего пользуются лишь микроволновкой, блендером, посудомоечной машиной, мясорубкой и мультиваркой. В то же время 18% опрошенных назвали ее самой бесполезной покупкой и отметили, что жалеют о потраченных деньгах. Почти нетронутыми стоят роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы и отпариватели, а также электрические обогреватели.

Самыми желанными приборами для респондентов стали робот-пылесос (34%), посудомоечная машина (28%), кофеварка (23%), очиститель (увлажнитель) воздуха (20%), машина для сушки одежды (14%).


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