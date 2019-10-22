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Россиян предупредили о росте цен на гречку. Поставщики начали уведомлять российских ретейлеров о необходимости увеличения закупочных цен, передает
По его словам, на розничных ценах это может отразиться в ноябре 2019 — январе 2020 года.
Рост цен вызван сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства прошлых лет и, как следствие, снижением объема производства в этом сезоне.
Так, в 2018—2019 году производство гречневой крупы сократилось до 467 тысяч тонн.
«В рознице цены пока демонстрируют незначительную тенденцию к росту. С сентября по октябрь цена на гречневую крупу увеличилась с 49 до 53 рублей за 1 кг. Однако с учетом оптовой динамики предпосылки к более существенному росту все же есть», — прогнозирует Востриков.
По его словам, ни торговые сети, ни производители не заинтересованы в повышении цен. При этом сдерживающим фактором роста остается низкая покупательная способность населения, подчеркнул он.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.