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12:06, 22 октября 2019 123
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Россиян предупредили о росте цен на гречку

Россиян предупредили о росте цен на гречку

Россиян предупредили о росте цен на гречку. Поставщики начали уведомлять российских ретейлеров о необходимости увеличения закупочных цен, передает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Руспродсоюза, объединяющего крупных производителей, Дмитрия Вострикова.

По его словам, на розничных ценах это может отразиться в ноябре 2019 — январе 2020 года.

Рост цен вызван сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства прошлых лет и, как следствие, снижением объема производства в этом сезоне.

Так, в 2018—2019 году производство гречневой крупы сократилось до 467 тысяч тонн.

«В рознице цены пока демонстрируют незначительную тенденцию к росту. С сентября по октябрь цена на гречневую крупу увеличилась с 49 до 53 рублей за 1 кг. Однако с учетом оптовой динамики предпосылки к более существенному росту все же есть», — прогнозирует Востриков.

По его словам, ни торговые сети, ни производители не заинтересованы в повышении цен. При этом сдерживающим фактором роста остается низкая покупательная способность населения, подчеркнул он.


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