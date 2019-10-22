Путин заявил о судьбоносных решениях России и Турции по Сирии

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Президент Владимир Путин после шестичасовых переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о судьбоносных решениях по Сирии. Об этом передает
Российский лидер назвал решения «очень важными, если не судьбоносными». Президент отметил, что они позволяют решить «острую ситуацию» на сирийско-турецкой границе.
Страны договорились, что в зону за пределами турецкой операции с полудня среды входит российская военная полиция и сирийские военнослужащие, которые будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы/ Отмечается, что вывод должен завершиться за 150 часов.
Согласно меморандуму, курдские подразделения выведут из Манбиджа и Телль-Рифата.
Президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции, и высказались в поддержку Аданского соглашения.
Согласно меморандуму, Москва и Анкара примут меры против проникновения террористов через сирийско-турецкую границу и способствуют безопасному и добровольному возвращению беженцев.
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