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22:46, 22 октября 2019 147
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Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем. Снимки опубликовало РИА Новости.

Новый вагон показали на выставочной площадке форума Россия-Африка в Сочи.

Стены в вагоне исполнили в бежевых тонах, полки — в лазоревых.

У каждого места организовали индивидуальное освещение и розетку. Между нижними полками есть столик, откидывающийся вверх. В туалетной комнате есть душевая кабина.

Первые такие вагоны передадут РЖД осенью.

Всего РЖД заказала у «Трансмашхолдинг» 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Одно- и двухэтажные купейные и плацкартные вагоны должны быть поставлены до 2025 года.

Фото можно посмотреть по ссылке


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