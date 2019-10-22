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Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем. Снимки опубликовало
Новый вагон показали на выставочной площадке форума Россия-Африка в Сочи.
Стены в вагоне исполнили в бежевых тонах, полки — в лазоревых.
У каждого места организовали индивидуальное освещение и розетку. Между нижними полками есть столик, откидывающийся вверх. В туалетной комнате есть душевая кабина.
Первые такие вагоны передадут РЖД осенью.
Всего РЖД заказала у «Трансмашхолдинг» 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Одно- и двухэтажные купейные и плацкартные вагоны должны быть поставлены до 2025 года.
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