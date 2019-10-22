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21:39, 22 октября 2019 145
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Любимов заявил об отставании от графика ремонта старожиловской больницы

Любимов заявил об отставании от графика ремонта старожиловской больницы

После осмотра старожиловской больницы губернатор Николай Любимов заявил, что по графику работы отстают на три недели. Об этом глава региона написал «ВКонтакте».

Любимов отметил, что ремонт в медучреждении начался после обращений рязанцев.

«Сегодня осмотрел работы, и оказалось, что есть отставание от графика на три недели. Представитель подрядчика Вадим Булатов пообещал мне сократить его, взяли вопрос на контроль», — написал губернатор.

Он добавил, что в этом году отремонтируют детскую и взрослую поликлиники, а в следующем продолжится ремонт в лечебном отделении.

«Больницу, которая обслуживает 16 тысяч человек, мы обязательно приведем в порядок», — заключил Любимов.

Напомним, губернатор приехал в больницу вместе с министром регионального здравоохранения Андреем Прилуцким во вторник, 22 октября.


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