Любимов заявил об отставании от графика ремонта старожиловской больницы

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После осмотра старожиловской больницы губернатор Николай Любимов заявил, что по графику работы отстают на три недели. Об этом глава региона написал «
Любимов отметил, что ремонт в медучреждении начался после обращений рязанцев.
«Сегодня осмотрел работы, и оказалось, что есть отставание от графика на три недели. Представитель подрядчика Вадим Булатов пообещал мне сократить его, взяли вопрос на контроль», — написал губернатор.
Он добавил, что в этом году отремонтируют детскую и взрослую поликлиники, а в следующем продолжится ремонт в лечебном отделении.
«Больницу, которая обслуживает 16 тысяч человек, мы обязательно приведем в порядок», — заключил Любимов.
Напомним, губернатор
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