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Николай Любимов впервые попал в медиарейтинг губернаторов-блогеров. По итогам сентября глава рязанского региона занял 19 место из 20 в списке, составленном «Медиалогией».
Отмечается, что политик
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ.
«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе более 52 тысяч СМИ.
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