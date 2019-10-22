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18:53, 22 октября 2019 132
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Любимов впервые попал в медиарейтинг губернаторов-блогеров

Любимов впервые попал в медиарейтинг губернаторов-блогеров

Николай Любимов впервые попал в медиарейтинг губернаторов-блогеров. По итогам сентября глава рязанского региона занял 19 место из 20 в списке, составленном «Медиалогией».

Отмечается, что политик рассказал «ВКонтакте» об отчете вице-губернатора Игоря Грекова о результатах проверки школ и детсадов.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе более 52 тысяч СМИ.


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