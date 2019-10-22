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11:26, 22 октября 2019 157
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Любимов поручил Емецу проконтролировать создание «Соснового бора»

Любимов поручил Емецу проконтролировать создание «Соснового бора»

Фото: Правительство Рязанской области

В понедельник, 21 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с министром труда и соцзащиты населения региона Валерием Емецом. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На встрече губернатор поинтересовался созданием многопрофильного социально-реабилитационного центра «Сосновый бор». Емец отметил, что сейчас документация проходит госэкспертизу, территорию огородили, помещения подготовили к ремонту. Объект планируют сдать в первом квартале 2021 года.

Любимов поручил держать вопрос с созданием центра на особом контроле.

«Нужно добиваться того, чтобы все показатели были выполнены в срок, — сказал губернатор. — Ваша работа касается самых чувствительных сфер, поэтому важно, чтобы министерство работало в плотном контакте с людьми, которые нуждаются в вашей помощи».

Помимо этого, политики обсудили реализацию региональных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации и повышение производительности труда в регионе.

Емец сообщил губернатору, что сейчас в регионе создано 17 служб помощников по уходу, 17 служб сопровождения граждан и 8 служб выдачи технических средств реабилитации.

Он добавил, что в ближайшее время планируется внедрить первый опыт сопровождаемого проживания. С помощью него пожилые люди и инвалиды смогут находиться под постоянным наблюдением соцработников. Министр отметил, что в перспективе новую систему внедрят на всей территории региона.

Напомним, на базе бывшего санатория «Сосновый бор» откроется социально-реабилитационный центр на 400 мест. Открытие планируется в 1 квартале 2021 года.


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