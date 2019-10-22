Любимов осмотрел отремонтированный за 8,6 миллиона старожиловский ДК

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Фото: Правительство Рязанской области
Во вторник, 22 октября, в рамках рабочей поездки в Старожиловский район Николай Любимов посетил Шелковский сельский Дом культуры,
В рамках нацпроекта «Культура» в здании заменили окна, обновили актовый и спортивный залы и другие помещения. Стоимость проекта составила 8,6 миллионов рублей. Из 6,6 поступили из федеральной казны.
Также несколько лет назад отремонтировали крышу за счет резервного фонда областного правительства.
Министр культуры Виталий Попов отметил, что этих средств не хватило, чтобы привести здание ДК в порядок полностью.
Губернатор поручил проработать возможность дополнительного финансирования для полноценного ремонта.
На 2020 год местная администрация готовит сметную документацию на ремонт фасада и отмостков, замену дверей внутри здания и другие работы. Ориентировочная стоимость ремонта составляет около четырех миллионов рублей.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.