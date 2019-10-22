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Касимовец попытался взломать сайт госучреждения,
Мужчина создал вредоносную программу. Проверить ее он решил на официальном сайте одного из госучреждений.
Взломать портал не удалось из-за оперативного вмешательства сотрудников областного УФСБ.
Во время следствия мужчина признал вину. Суд оштрафовал его на десять тысяч рублей.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.