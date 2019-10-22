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9:27, 22 октября 2019 207
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Касимовец попытался взломать сайт госучреждения

Касимовец попытался взломать сайт госучреждения

Касимовец попытался взломать сайт госучреждения, пишет ИД «Пресса».

Мужчина создал вредоносную программу. Проверить ее он решил на официальном сайте одного из госучреждений.

Взломать портал не удалось из-за оперативного вмешательства сотрудников областного УФСБ.

Во время следствия мужчина признал вину. Суд оштрафовал его на десять тысяч рублей.


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