Дизайнер, выигравшая фотосъемку на неделе моды в Милане, показала рязанцам новую коллекцию

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Рязанский дизайнер провела для жителей региона мастер-класс. Также прошел показ двух последних коллекций «Masquerade» и «Hunter». Об этом сообщил
Мероприятие на тему «Создание собственного бренда» для модельеров, преподавателей и студентов прошло в пятницу, 18 октября.
Султанова поделилась своими знаниями о популярных тенденциях современной моды, рассказала секреты формирования положительного имиджа дизайнера, а также представила маркетинговые стратегии, направленные на выведение бренда на рынок.
Напомним, Ольга Султанова
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.