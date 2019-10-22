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17:54, 22 октября 2019 75
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Администрация «Барса» показала видео эвакуации детей из кинозала

Администрация «Барса» показала видео эвакуации детей из кинозала

Во вторник, 22 октября, администрация ТЦ «Барс на Московском» показала видео эвакуации детей из кинозала журналистам и рязанке Софье Селивановой, которая ранее пожаловалась на то, что во время эвакуации детей оставили в кинотеатре и не сработала пожарная сигнализация.

Исполнительный директор управляющей компании ООО «Систэко», которая обслуживает торговый центр, Михаил Онуфриев рассказал, что администрация еще до срабатывания системы оповещения начала выводить посетителей из «Барса». По его словам, в 16:50 кто-то нажал кнопку, информация автоматически поступила на пульт охраны и дежурного МЧС.

«Сотрудники торгового центра одновременно отправились в первую очередь на третий этаж для эвакуации людей и на проверку информации о пожаре, к извещателю, который был нажат. Пожар обнаружен не был, но отбой тревоге не дали, так как уже, в принципе, эвакуация началась. Чтобы не сеять панику среди народа, было принято решение вывести людей», — рассказал Онуфриев.

Через две минуты после нажатия кнопки сработала система оповещения. Онуфриев подчеркнул, что пожара не было. Всего на эвакуацию посетителей торгового центра ушло 3 минуты 45 секунд при заполнении кинотеатра на пятьдесят процентов, добавил он.

В подтверждение своих слов исполнительный директор управляющей компании показал Селивановой и присутствующим журналистам видео эвакуации детей и родителей из кинозала.

Он пояснил, что в 16:52 администраторы и работники кинозала побежали оповещать залы об эвакуации, в том числе залы №2 и №5. В 16:53 включили свет в зале и систему оповещения.

Меньше чем через минуту после этого кинотеатр был пуст. Онуфриев добавил, что сотрудница «Кинолюкса» заходила в зал дважды: в первый раз она не смогла оповестить посетителей об эвакуации из-за громкой музыки и вышла, чтобы ее отключить. В это же время в зал за детьми забежала Софья Селиванова.

При этом рязанка настаивала, что эвакуация заняла 10-12 минут.

Напомним, после жалобы рязанки прокуратура организовала проверку. В МЧС подтвердили, что всех посетителей эвакуировали вовремя.

Отметим, руководство «Барса» отказало журналистам в просьбе предоставить видеозапись из кинотеатра для публикации в СМИ.


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