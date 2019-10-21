В ухоловском поселке зацвела яблоня

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Фото: Издательство «Пресса»
В поселке Калинин Ухоловского района зацвела молодая яблоня. Об этом местная жительница рассказала издательству «
По словам женщины, дерево растет три года, но зацвело в первый раз.
Напомним, во вторник, 21 октября, в Рязанской области
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.