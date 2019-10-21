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13:35, 21 октября 2019 247
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В Спасском районе пенсионер чуть не убил соседа лопатой

В Спасском районе пенсионер чуть не убил соседа лопатой

В Спасском районе 68-летний пенсионер чуть не убил 66-летнего соседа лопатой. Инцидент произошел в селе Засечье, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как выяснили прибывшие на вызов полицейские, мужчины спорили из-за границы их участков. Во время ссоры один из соседей замахнулся на другого лопатой и пригрозил убить.

Испугавшийся местный житель вызвал полицию. В отношении буяна возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.


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