В Спасском районе пенсионер чуть не убил соседа лопатой

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В Спасском районе 68-летний пенсионер чуть не убил 66-летнего соседа лопатой. Инцидент произошел в селе Засечье, сообщила
Как выяснили прибывшие на вызов полицейские, мужчины спорили из-за границы их участков. Во время ссоры один из соседей замахнулся на другого лопатой и пригрозил убить.
Испугавшийся местный житель вызвал полицию. В отношении буяна возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.